В Киеве, 29 мая, под здание Администрации президента спришли представители различных добровольческих батальонов, которые ранее воевали на востоке Украины. По предварительным данным, собравшиеся настаивают на встрече с президентом Владимиром Зеленским и требуют предоставления украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе в рядах добробатов.

В частности, в митинге участвуют экс-бойцы "Азова" и "Айдара". Как говорят митингующие, акция носит мирный характер. Среди претендующих на украинское гражданство - гражданин Афганистана, граждане России и Беларуси.

К участникам акции протеста вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания добробатовцев и пообещали донести информацию до главы государства.

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ опубликовали "военную доктрину" Зеленского.

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