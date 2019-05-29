В аннексированном Россией Крыму произошла нелепая трагедия. Здесь, в районе села Строгановка под Симферополем, ребенка оставили одного в салоне авто. Но у машины что-то случилось с тормозами, она покатилась под уклон, пролетела несколько сотен метров и перевернулась. Ребенок в салоне погиб.

Как передает РИА Новости об этом сообщил "министр чрезвычайных ситуаций Крыма" Сергей Шахов.



"На горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов, на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой - жилым строением и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказал журналистам Шахов.



По его словам, по данному фату ведется расследование. Следователям помогли спасатели в освещении места ЧП.

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