Нардеп Мустафа Найем опубликовал в Facebook пост, в котором выразил недоумение тому, что представление об увольнении генпрокурора не подписывается уже неделю. В комментариях между нардепом и Юрием Луценко завязалась перепалка.

Луценко предложил Найему собрать 150 подписей за его отставку.

"Так выпрашивали этот мандат в моем офисе в 2014, что для прикола как раз логично завершить каденцию таким перформансом", - написал Луценко.

Нардеп Найем за словом в карман не полез и ответил, что у генпрокурора, видимо, плохая память.

"Вы тогда обиделись, что вас не сделали мэром Киева и вместе с Саакашвили ушли агитировать за Тимошенко. И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить? А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?", - написал Найем.

Скриншоты: Facebook/ Mustafa Nayyem

Напомним, председатель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в эту Раду представление об отставке Юрия Луценко вносить не будут.

Также мы писали, что глава миссии ЕС проехался по Луценко и прямым текстом заявил, что генпрокурором Украины должен быть профессионал.