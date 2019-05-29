В декларации Петра Порошенко за 2018 год не содержится данных о выделении средств на аренду мониторов и серверов для ситуационной комнаты в АП. Об этом свидетельствуют данные документа, опубликованного в Едином государственном реестре деклараций.

Отметим, что 28 мая стало известно, что после смены власти из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезло оборудование. На этот счет у бывшего президента заявили, что технику арендовал на свои личные средства Петр Порошенко, поэтому ее вернули арендодателю. Однако это не только противоречит тому, что говорили в Администрации президента год назад - речь шла о том, что техника была приобретена за бюджетные деньги - но и не подтверждается данными в декларации Петра Порошенко.

Напомним, "Страна" подробно описывала, куда экс-президент унес мониторы и сервера с Банковой.

Также, по словам секретаря СНБО Данилюка, исчезли сервера с секретной информацией.