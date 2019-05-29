В среду, 29 мая, на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве вспыхнул серьезный пожар. Об этом сообщают "Украинские Новости".

По данным спасателей, загорелся пришвартованный на заводе корабль, который пребывает на ремонте. По предварительным данным, во время выполнения работ загорелась электропроводка, что и стало причиной возгорания.

В настоящий момент спасатели продолжают бороться с пламенем. Видео пожара опубликовано в YouTube:

Видео: YouTube/ dtp.kiev.ua

Напомним, в октябре 2018 года "Кузня" Порошенко получила многомиллионный контракт на ремонт военных кораблей без тендера на Prozorro.

Также мы писали, что в ноябре инвестфонды Порошенко и Кононенко продали компании Тигипко "Кузню на Рыбальском", где делают оружие для ВСУ.