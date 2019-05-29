Правительство Таиланда выступило с инициативой внести традиционный тайский суп Том Ям с креветками (Tomyam Kung) в список наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет газета Bangkok Post.

По мнению тайских властей, этот суп должен быть в списке мирового материального культурного наследия. По результатам заседания комитета по защите культурного наследия министерства культуры страны, документы в ЮНЕСКО должны подготовить и подать к 31 марта 2020 года.

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Том Ям (Tomyam Kung) - острый тайский суп, буквально означающий "вареный салат с креветками". Сам Том Ям состоит из бульона, овощей и набора трав и специй, и может готовиться с курицей (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) или смесью морепродуктов (Том Ям Тхале).

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