В Киеве правоохранители задержали двух львовян, которые представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов и шантажировали высокопоставленных чиновников. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". На передаче 100 тысяч долларов США фигурантов задержали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от должностного лица руководящего звена одной из государственных структур, который пожаловался, что неизвестные вымогают у него деньги.

"От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 тысяч долларов США, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера", - сообщают в полиции.

Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства открыли уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Во время документирования оперативники ДСБ НПУ установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41-летний и 45-летний жители Львова, которые передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

"Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект", - сообщили в полиции.

Сразу после получения 100 тысяч долларов США шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ.

Решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст.208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: npu.gov.ua

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