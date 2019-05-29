Черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в начале мая, 25-й день не выходит из комы. Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По словам врачей, положительной динамики в состоянии журналиста не наблюдается, у Комарова повреждена третья часть головного мозга. Проведено уже две операции.

"Вадим Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма. Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции - одну сразу после приступа (почти 2 часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей). Проведены консультации с нейрохирургами областного и национального уровней. Признается, что состояние пострадавшего журналиста нетранспортабельное, а медицинская помощь городской больницей предоставляется согласно диагнозу. То есть, вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападением на журналиста", - сообщил директор Департамента охраны здоровья и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник.

Сергей Томиленко напомнил, что жестокое избиение журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая около 09:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения, а потом скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, но затем переквалифицировала его на "покушение на умышленное убийство".

"Насколько продвинулось уголовное расследование за три недели с момента инцидента - неизвестно. И родные, и коллеги Вадима Комарова заявляют, что не отмечают должного внимания к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "посягательство на жизнь журналиста", - пишет глава НСЖУ.

Скриншот, фото: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, 4 мая в Черкассах жестоко избили журналиста-расследователя, он оказался в реанимации.

Также мы писали, что 5 мая избитый в Черкассах журналист Комаров впал в кому.