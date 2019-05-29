Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсети поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца.

Об этом глава государства напсиал в Facebook.

По словам президента, "опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране".

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - говорится в сообщении.

"Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии", - заявил Зеленский.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что львовские депутаты попросили Зеленского не говорить на русском.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что продолжит сотрудничество с МВФ.