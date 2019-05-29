"Ощадбанк" не ожидает, что Россия добровольно будет исполнять решение Арбитражного суда в Париже, который присудил РФ возместить 1,3 млрд долларов убытков, которые понес банк в результате аннексии Крыма.

Однако в финучреждении отмечают, что способы получить компенсацию есть. Об этом пишет "Экономическая правда".

В банке отмечают, что существует три пути получения отсуженных денег. Во первых, это принудительное исполнение возможно за счет государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в "Ощадбанке".

Соответственно, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью Российской Федерации, но при этом использующегося в коммерческих целях.

Во-вторых, возможна "замена кредитора", когда банк может получать средства от иностранных контрагентов, которых кредитовала РФ.

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, "Ощадбанк" может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банка", - рассказали в пресс-службе финучреждения.

В-третьих, взыскание возможно за счет собственности государственных компаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в "Ощадбанке".

Представители украинского банка напомнили, что Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долларов. Российская Федерация не присутствовала при рассмотрении спора и вынесении решения и не признает его.

"Учитывая общеизвестную практику Российской Федерации не признавать законные решения иностранных и арбитражных судов, добровольного исполнения решения со стороны Российской Федерации вряд ли стоит ожидать", - констатируют в "Ощадбанке".

Более того, Россия может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения.

"Поскольку была большая вероятность, что Россия проигнорирует слушания и не явится, не случайно местом слушания спора был избран Париж, Франция. Суды Франции давно отказываются отменять решения, вынесенные в отсутствие ответчика, если последний был в надлежащий способ извещен о различных этапах производств и ему была предоставлена ​​возможность принять участие в арбитраже, но он ею не воспользовался", - рассказали в госбанке.

Напомним, Укрнафта выиграла в международном арбитраже ООН у России $45 млн за автозаправки в Крыму.

Также мы писали, что в Великобритании приостановили решение Стокгольмского арбитража по спору Нафтогаза и Газпрома.