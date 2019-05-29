В ночь с 28 на 29 мая на шахте во Львовской области произошел обвал породы, двое горняков погибли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

Трагедия произошла на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области. Обвал случился на горизонте 242 метра. Двое шахтеров оказались под завалом. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было 32 года. Работы по подъему на поверхность тела второго шахтера продолжаются.

По данным Волынца, всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Скриншот: Facebook/ Михайло Волинець

Напомним, в апреле в Донецкой области из-за обвала на шахте погиб горняк, еще двое получили травмы.

Также мы писали, что в марте во Львовской области при обвале на шахте погиб горнорабочий.