В среду, 29 мая, состоится очередное заседание Верховной Рады, в ходе которого депутаты заслушают отчет Счетной палаты за прошлый год и рассмотрят ряд международных соглашений. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Заседание начнется в 10:00 с регистрации и оглашения объявлений и предложений нардепов. Далее первым пунктом в плане работы значится отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, который зачитает ее председатель Валерий Пацкан.

После этого нардепы рассмотрят ратификацию соглашений. Запланировано внесение изменений в соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Кроме того, нардепы проголосуют за соглашение с Австрией о взаимном доступе на рынки труда для членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений. Также в планах - утвердить изменения к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

Напомним, в Верховной Раде 28 мая была мода на зеленый.

Также мы рассказывали, что Рада рассмотрит отставку правительства 30 мая.