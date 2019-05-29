Канцлер Германии Ангела Меркель не будет досрочно складывать свои полномочия, так как она разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По мнению Меркель, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не сможет стать главой немецкого правительства. Именно поэтому канцлер Германии пробудет на посту до окончания срока полномочий в 2021 году.

В последние месяцы рейтинг Крамп-Карренбауэр опускался в опросах общественного мнения в связи неудачными попытками ускорить уход Меркель, а теперь еще и худшим в истории результатом ХДС на выборах в Европарламент.

При этом на 2-3 июня назначено собрание Христианско-демократического союза, посвященное провалу партии на выборах в Европарламент. Тогда же может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр.

При этом сама Меркель называет данные предположения "глупостью" и отказывается их комментировать.

Напомним, Меркель намерена провести чистку среди министров, чтобы удержать власть.

Также мы писали, что на выборах в Европарламент в Германии у "зеленых" и "друзей Путина" - прорыв, у Меркель - падение.