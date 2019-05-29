В среду, 29 мая, мы узнаем кто стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019. В столице Азербайджана Баку, в финале престижного турнира сегодня встретятся две английские команды - Арсенал и Челси (увы, но за Арсенал не сыграет Генрих Мхитарян из-за политических страстей - Прим.Ред.).

Именно в этом лондонском дерби и станет известен триумфатор.

В Украине матч в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции из Азербайджана в 21.45. А судья даст свисток о начале поединка в 22.00.

Кстати, главным рефери финала Лиги Европы УЕФА с участием Челси и Арсенала будет итальянец Джанлука Рокки.

Помогать ему будут соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвертого рефери в УЕФА доверили Даниэле Орсато.

Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Ранее "Страна" сообщала, что Арсенал и Челси вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы в Баку