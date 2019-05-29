Кандидаты на ключевые должности в главных европейских институтах власти будут определены в течение месяца. Об этом со ссылкой на президента Европейского совета Дональда Туска пишет "Европейская правда".

"Сейчас я начну консультации с Европейским парламентом, как это предусмотрено Соглашением ЕС. Для начала этого процесса я уже предложил встретиться с представителями Конференции президентов Европарламента, как только они будут готовы. Параллельно я буду также проводить консультации с членами Европейского совета по поводу будущего президента Европейской комиссии, будущего президента Европейского совета и Европейского центробанка, как и Высокого представителя ЕС. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность относительно всех этих постов уже в июне", - сказал Дональд Туск.

По закону Европейский совет должен предложить, а Европарламент - утвердить кандидатов на ключевые должности. Кандидат на должность президента Еврокомиссии должен иметь поддержку большинства в обоих институтах. При этом это не обязательно должен быть кандидат от партии, которая получила больше всего мест в Европарламенте.

Напомним, евроскептики рассчитывают занять важные посты в новом Европарламенте.

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