В США неизвестная группировка создавала фейковые аккаунты в социальных сетях, агитируя в них против президента Трампа и продвигая антисаудовские, антиизраильские и пропалестинские темы. Об этом со ссылкой на исследование FireEye пишет Reuters.

Любопытно, что многие из этих аккаунтов в Twitter и Facebook были замаскированы под профили журналистов. Некоторые американские СМИ даже ссылались на них, перепечатывая колонки и записи из блога фейков.

Представители Twitter и Facebook подтвердили, что фальшивые аккаунты, о которых идет речь, были созданы на их платформах.

Кроме того, перед промежуточными выборами в 2018 году группа неизвестных создала в Тwitter фейковые аккаунты кандидатов в Конгресс. Как это повлияло на их кампании, неизвестно.

В компании Facebook сообщили, что удалили 51 аккаунт, 36 страниц, 7 групп и 3 учетных записи Instagram, связанные с этой операцией влияния. Там считают, что эта деятельность была инициирована в Иране, хотя не известно, происходило ли это при поддержке иранского правительства.

Напомним, Трамп заявил, что разгромно выиграет выборы в 2020 году, если про него перестанут писать фейковые новости.

Также мы писали, что за полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.