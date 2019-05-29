Вчера в администрации президента разгорелся скандал. Секретарь СНБО Александр Данилюк выложил видео из ситуационной комнаты в АП, откуда после ухода команды экс-гаранта исчезли мониторы и сервера с секретной информацией.

У бывшего президента поспешили заявить, что технику арендовал на свои личные средства Петр Порошенко, поэтому ее вернули арендодателю. Правда, это противоречит тому, что говорили в Администрации президента год назад - там с гордостью сообщали, что купили оборудование за счет бюджета.

Поэтому в соцсетях уже звучат мнения, что исчезновение техники - обычное мародерство, помноженное на жлобство и жадность.

"Страна" разобралась в ситуации с мониторами в АП и собрала мнения всех сторон в одном материале.

Заявление Данилюка

Об исчезновении всех мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк. На видео, опубликованном в Facebook, Данилюк показал пустую комнату, в которой, по его словам, еще месяц назад было два больших монитора.

"Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла "цивилизованная" передача власти в Украине - остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, где использовалась информация с секретных источников. Информация попадала из защищенных каналов связи в эту комнату", - рассказал глава СНБО.

Он добавил, что эта секретная информация хранилась на специальных серверах в том же помещении, однако теперь их нет. Остался только шнур, который соединял один из мониторов с серверами.

Ситуационная комната - это помещение для отслеживания и обсуждение важной информации по какому-либо вопросу. Она позволяет подключаться к открытым и закрытым источникам информации, объединять все информационное пространство, в котором работает президент, с людьми, которые принимают решения.

Ситуационная комната собирается в зависимости от тематики. Когда говорят об экономических вопросах, то это премьер, президент, министр экономики, министр финансов, глава НБУ и так далее. Когда о ситуации на фронте - то представители силовых структур.

То есть, комната эта - важная штука для управления государством.

А теперь, получается, ее уничтожили.

Что говорят у Порошенко

После заявления Александра Данилюка бывший пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook, что всю технику из ситуационной комнаты президента в АП арендовали за счет лично Петра Порошенко - и поэтому вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована за счет Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю", - написал Цеголко.

По его словам, никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только онлайн.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - резюмировал Цеголко.

Прокомментировал заявление секретаря Совбеза и его предшественник - Александр Турчинов. Он заявил, что главный ситуационный центр находится не в Администрации президента, а в СНБО.

Там все оборудование на месте, этот центр работает в штатном режиме и охраняется.

"Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работает в штатном режиме", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на успокоения Турчинова, вопрос остается открытым: как так произошло, что важнейшее оборудование для работы президента закупалось не государством, а бралось в аренду неведомо у кого? И что это имеет общего с секретностью?

Ответ на этот вопрос стал неожиданным: никак. Судя по тому, что говорилось о ситуационной комнате раньше, никакой аренды оборудования не было.

Это стало понятно из интервью годичной давности, которое дал бывший заместитель главы администрации Порошенко Дмитрий Шимкив.

То есть, получается, что Цеголко наврал и сервера с мониторами просто украли после отъезда с Банковой Петра Порошенко.

Правда, потом, когда разгорелся скандал, Шимкив начал подтверждать версию Порошенко. но выглядело это уже не очень убедительно.

Разный Шимкив

Проследим, что говорил Дмитрий Шимкив тогда и сейчас.

Примерно год назад экс-замглавы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, как устроена та самая ситуационная комната. Он хвастался, что инфраструктура там не хуже, чем в Белом доме США.

Шимкив заявлял, что при Петре Порошенко для ситуационной комнаты в АП брали оборудование, которое покупалось за государственный счет для Центризбиркома и Нацбанка. А не бралось в аренду непонятно у кого за счет Порошенко, как заявлял Цеголко.

По словам Шимкива, серверное оборудование было собрано из нескольких источников: "Очень часто говорят - а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и что они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку "железа". Я спрашиваю, а где это? И оно стоит в Укртелекоме. Вам надо? Нет. Мы пишем запрос и нам передают. Супер, сервер уже нашли", – рассказал Шимкив.

"Потом НБУ уменьшал количество отделений, в них оставалось "железо". Мы спросили у Нацбанка, у вас там будет что-то? Да, будем раздавать, аукционы, пишите заявку. Мои ребята поехали, посмотрели, что там у них. Говорят – классно, вот это и это мы хотим взять. Можно? Можно. Государство все равно уже потратило средства...", – пояснял он.

То есть, из его слов четко следовало, что все оборудование для ситуационной комнаты покупалось разными госструктурами за государственный счет.

Но после того, как уже сейчас разгорелся скандал с мониторами, в ночь на среду, Дмитрий Шимкив резко поменял показания. По его словам, непонятно куда подевавшаяся техника была куплена не на бюджетные деньги - потому ее там и нет. А оборудование, полученное от ЦИК и НБУ, не использовалось.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК, не использовался, и не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", - написал Шимкив на своей странице в Facebook.

Он добавил, что вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирует, поскольку это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента работы президента.

"Так случилось, что денег на строительство нормально и ситуационной комнаты в стране не было. Ситуационная комната в АП не создавался за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках", - сообщил экс-замглавы АП.

"Тупо мародеры". Что пишут в соцсетях

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию с исчезнувшими мониторами.

"По старой, доброй традиции, уходя из Администрации Президента, Порошенко украл из ситуативный комнаты телевизоры.

Ну как украл... Со слов Цеголко, телевизоры, которые исчезли из ситуационной комнаты Администрации президента были арендованы за личные деньги Порошенко, и следовательно, возвращены арендодателю.

Это при том, что на содержание Администрации Президента тратилось порядка миллиарда гривен в год. Рекомендую пересчитать электрочайники и стулья. Тупо мародёры", - написал юрист Андрей Смирнов.

"У меня один вопрос. Кто лжёт о ситуативной комнате в АП? Прочтите интервью Дмитрия Шимкива в части кто и как создавал ситуативную комнату в АП. Почитайте комментарий Святослава Цеголко и посмотрите видео Александра Данилюка. И ещё: когда Кабмин утвердит словарь украинского матерного языка? Иначе маты только на русском. Б...ди, а не украинские государственные деятели.

P.s. Украина - не египетский отель, говорил нам бывший гарант аренды...", - написал медиаменеджер Александр Харебин.

"Вы знаете мы по всей стране берем помещения в аренду под свои магазины. Так вот: порядочность и адекватность арендатора понятна не при въезде, а при выезде.

Обычно. Подписываешь договор, получаешь ключи и принимаешь помещения которое к тебе уже в аренде в предыдущих арендаторов.

Понятно. Люди уезжают из арендованного помещения не от успеха и не по доброй воле: или прогорели, либо не выдержали конкуренции, или не вытягивают аренду.

Часто. Те кто выезжает оставляет преемнику и свой ремонт и свою сигнализацию, а также кондиционер и многое другое. Ну а по большому счету - зачем оно тебе надо - если принималось именно для этого магазина!?! И оставляют обычно безвозмездно - то есть даром.

Но. Иногда бывает и по другому.Заходишь в помещение, а там после Третьей Мировой Войны. Скрученные все розетки, выключатели, лампочки, краны и даже ершик в туалете и то забирают.

Стоишь ты такой посреди объекта аренды и думаешь:



- Вот на кой х...й вам то ершик было забирать?

Но это такие люди. И поверьте, это не вопрос денег или обиды на кого-то.

Там работает другое:

- Вот чтобы им с...кам ничего от меня не досталось. Чего это мне им что-то оставлять - пусть сами покупают.

Никогда этого не понимал и может никогда уже не пойму. Так же часто уезжал.

Но всегда после себя все оставлял и хотел следующем всяческих успехов.

Жесть. При всем уважении. Вы подарили Киеву - театр, Виннице - фонтаны, больницам - оборудование, школам - инклюзивные комнаты, в АТО - кучу всего. Ну вот нафига вашим подчиненным позориться и снимать мониторы со стен Администрации", - написал бизнесмен и экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко, который во время предвыборной кампании поддерживал Петра Порошенко.

"Окей. Принимаем версию Цеголко, никто мониторы не крал. 2014й год.Тяжелые бои на Донбассе, кризис в экономике, рост курса валют в несколько раз. Президент Порошенко ведет сложнейшие переговоры с некой фирмой, на предмет аренды мониторов для АП. Бессонная ночь, под дверью спит, ожидая своей очереди на прием, будущий глава НАБУ Сытник.

Рядом с ним спит Тарас Березовец, он всегда спит под дверью. Звонит Меркель, ей отвечают, извините, Петр Алексеевич перезвонит позже, он на переговорах. Мат на русском языке, Верховный всегда матерится по русски, как радистка Кэт, когда взволнован, пустые бутылки из под минералки, исчерканные листы бумаги. Условия, стоимость, гарантии. Они не соглашаются, Он давит изо всех сил, как может только Он.

Наконец, уже под утро, он выходит в приемную. Запавшие глаза, щетина, рукава рубашки закатаны на предплечьях. Но в глазах огонь!!! Победа!!! У страны есть договор на аренду десятка мониторов для Администрации Президента!!! Занавес.

Они совсем там долбанулись, да? Можно увидеть договора аренды и платежи по ним? Устроит любой вариант. Это тупой бред, и как всегда соврали. Нет, это правда, они реально полоумные. Боюсь, что адвоката Петра Алексеевича ждет сюрприз. Если он начнет на допросах такую ахинею нести, это здорово раззадорит следователей", - отреагировал блогер Макс Бужанский.

"Порохоботов прямо жаль. Смотрите: даже самого негодного правителя порой можно выгораживать, если у него есть масштаб. Если личность заслоняет горизонт. С трудом, но находятся какие-то оправдания - великие дела или хотя бы великие намерения.

А этот - десяток китайских телевизоров с работы спионерил... Ну как так, а?

Я вот еще долго не мог понять: а какая мотивация? Зачем он это сделал? Должна же быть какая-то цель. Ну, скажем, Зеленскому насолить. Или замести следы какой-то зловещей деятельности. Или защитить источники конфиденциальной информации...

Но несколько знающих Порошенко людей намекают, что все намного проще: жадность. Просто, видимо, решили для своего офиса не покупать новые плазмы и серверы, а использовать старые.

Порошенко, как хороший (без шуток) бизнесмен просто нашел способ оптимизации расходов. Лишь еще один из многих тысяч. И сейчас они там даже не очень понимают, чего все так возмущены: подумаешь, немного сэкономили, зачем так шуметь-то?" - прокомментировал ситуацию журналист Иван Яковина.

Экс-прокурор и активист Александр Ружанский пишет, что нужно делать в таком случае. А именно - открывать уголовное дело.

"1. Данилюк, как секретарь СНБО, обращается к Председателю АП с просьбой провести немедленную и быструю инвентаризацию оргтехники в АП.

2. Богдан отдает такое распоряжение и в случае установления отсутствия государственного имущества в администрации президента, то есть, серверов, мониторов и т. П., Обращается с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми, в порядке ст. 214 УПК, открывается уголовное производство и начинается досудебное расследование.

3. Параллельно, по собственной инициативе, или инициативе СНБО, на основании публичного заявления Председателя СНБО об исчезновении из АП серверов с секретной информацией, СБУ срочно открывает уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 329 Уголовного кодекса Украины -

Утрата документов, содержащих государственную тайну -



"1. Утрата документов или других материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, а также предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом, которому они были доверены,

если потеря стала результатом нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами и другими материальными носителями секретной информации или предметами ... "

Не нужно много слов от Данилюка. Нужны действия. Чтобы в случае установления фактов преступлений, виновные лица понесли за эти преступления уголовной ответственности, а человек, который теперь отвечает за национальную безопасность в Украине не выглядела полным невеждой в вопросах даже обычной, бытовой безопасности".