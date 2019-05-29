Национальный банк Украины (НБУ) установил курсы основных валют по отношению к гривне на среду, 29 мая. Доллар подорожал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 мая. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Так, доллар 29 мая в Украине стоит 26,40 грн за единицу валюты. Евро также подорожал - на 8 копеек, его цена составляет 29,55 грн за единицу европейской валюты.

Курс валют НБУ на 29 мая:

1 доллар - 26,40616700 (+0,08048500);

1 евро - 29,55378200 (+0,07428300);

1 рубль - 0,40915000 (+0,00077000).

Напомним, финансисты анонсировали плавное подорожания доллара в Украине.

Также мы писали, что причиной подорожания доллара стали разговоры о дефолте Украины.