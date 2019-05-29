Курс НБУ на 29 мая. Доллар и евро подорожали на 8 копеек на фоне разговоров о дефолте
Национальный банк Украины (НБУ) установил курсы основных валют по отношению к гривне на среду, 29 мая. Доллар подорожал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 мая. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Так, доллар 29 мая в Украине стоит 26,40 грн за единицу валюты. Евро также подорожал - на 8 копеек, его цена составляет 29,55 грн за единицу европейской валюты.
Курс валют НБУ на 29 мая:
- 1 доллар - 26,40616700 (+0,08048500);
- 1 евро - 29,55378200 (+0,07428300);
- 1 рубль - 0,40915000 (+0,00077000).
Напомним, финансисты анонсировали плавное подорожания доллара в Украине.
Также мы писали, что причиной подорожания доллара стали разговоры о дефолте Украины.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!