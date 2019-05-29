В среду, 29 мая, в западных областях Украины похолодает, гроз не предвидится, но ожидаются ливни, в остальных регионах будет жарко и сухо. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, во всех западных областях ожидается +20...+23 днем и +13...+17 ночью, ливни. Но уже в центральных, северных и южных областях погода будет по-летнему теплой. Днем до +28 градусов, ночью до +18 градусов, без осадков.

Настоящая жара придет на восток. Днем в Харькове, Луганске и Донецке +29...+31 градус, ночью +12...+17 градусов, день будет теплым и сухим.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.

Также мы писали, что синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.