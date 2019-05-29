Турнир Grand Slam. Леся Цуренко вышла во второй круг Ролан Гарроса. Фото
В Париже в эти дни проходит турнир серии Grand Slam, Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос. И первый поединок для нашей теннисистки Леси Цуренко закончился успешно.
Украинка обыграла 77 ракетку мира канадку Эжени Бушар в двух сетах - 6:2, 6:2 и вышла во второй круг престижного турнира. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в официальном Facebook.
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/
Эта победа позволила Лесе Цуренко сравнять счет в личных встречах с канадской теннисисткой - 2:2.
В следующем круге Цуренко встретится с 76 ракеткой мира сербкой Александрой Крунич. А сегодня, 29 мая, на корты Ролан Гарроса, выйдут еще три украинки. Элина Свитолина сойдется в дуэли с землячкой Екатериной Козловой, а в парном разряде наша Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко будет противостоять румынской паре Ирина-Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску.
Напомним, что призовой фонд Ролан Гарроса составляет 42,66 миллиона евро.
Ранее "Страна" сообщала, что Ролан Гаррос-2018 выиграла румынка Симона Халеп.
Также мы рассказывали, что Рафаэль Надаль выиграл 11-й Ролан Гаррос в карьере, несмотря на сведенную руку.