В Париже в эти дни проходит турнир серии Grand Slam, Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос. И первый поединок для нашей теннисистки Леси Цуренко закончился успешно.

Украинка обыграла 77 ракетку мира канадку Эжени Бушар в двух сетах - 6:2, 6:2 и вышла во второй круг престижного турнира. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в официальном Facebook.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/

Эта победа позволила Лесе Цуренко сравнять счет в личных встречах с канадской теннисисткой - 2:2.

В следующем круге Цуренко встретится с 76 ракеткой мира сербкой Александрой Крунич. А сегодня, 29 мая, на корты Ролан Гарроса, выйдут еще три украинки. Элина Свитолина сойдется в дуэли с землячкой Екатериной Козловой, а в парном разряде наша Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко будет противостоять румынской паре Ирина-Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску.

Напомним, что призовой фонд Ролан Гарроса составляет 42,66 миллиона евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Ролан Гаррос-2018 выиграла румынка Симона Халеп.

Также мы рассказывали, что Рафаэль Надаль выиграл 11-й Ролан Гаррос в карьере, несмотря на сведенную руку.