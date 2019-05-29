Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в национальный Дом футбола. Следователи пришли с постановлением суда об обыске и провели предусмотренные законом действия в Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола - Прим.Ред.).

Об этом Украинским Новостям сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о хищении госцударственных средств при закупке искусственных футбольных полей.

"Изъяли при обыске документацию, футбольные мячи и водку", - уточнил источник.

Однако, когда именно именно состоялся обыск анонимный источник не сообщил.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман отрицает наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.