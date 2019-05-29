Нашли бумаги, мячи и водку. НАБУ провело обыски в Украинской ассоциации футбола
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в национальный Дом футбола. Следователи пришли с постановлением суда об обыске и провели предусмотренные законом действия в Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола - Прим.Ред.).
Об этом Украинским Новостям сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о хищении госцударственных средств при закупке искусственных футбольных полей.
"Изъяли при обыске документацию, футбольные мячи и водку", - уточнил источник.
Однако, когда именно именно состоялся обыск анонимный источник не сообщил.
Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман отрицает наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.