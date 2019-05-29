Центральный банк Венесуэлы обнародовал отчет, причем впервые за три года, о состоянии экономики в стране и положении на финансовом рынке. Так, впервые назван уровень шокирующей инфляции в Венесуэле, в 2018 году она, к примеру, составляла 130 060%.

С 2013 по 2018 год экономика страны, 96% которой занимает нефтяной сектор, сократилась на 47,6%. В 2013 и 2014 году прибыль от экспорта нефти составила 85,603 и 71,732 млрд долларов соответственно, в то время как в 2018 году - экспорт опустился до 29,81 млрд долларов, передает "Интерфакс".

Из доклада также следует, что в апреле этого года уровень инфляции в стране составил 33,8%, а с января по март - 196,6%, 114,4% и 34,8% соответственно.

По данным экспертов, в 2017 году показатель инфляции составлял 862,6%, в 2016 - 274,4%.

В 2016 году Международный валютный фонд, рассчитывая уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году, назвал цифру около 930 000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10 000 000%.

Ранее "Страна" сообщала, что спецслужбы Венесуэлы арестовали вице-спикера парламента и соратника Гуайдо.