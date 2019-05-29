В ближайшем будущем не стоит ждать прорыва по урегулированию кризиса на Донбассе. Встречи на высшем уровне в "нормандском формате" в короткий период не состоится. Об этом, вчера, 28 мая, заявил в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Правда хозяин Елисейского дворца сделал оговорку, что как только сложатся необходимые условия, он лично приложит все усилия, чтобы организовать по Украине саммит в "нормандском формате".

"Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой. Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет провести выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, запланировать визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - заявил Эммануэль Макрон после неформального саммита ЕС, передает "Интерфакс".

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате".

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса на Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.