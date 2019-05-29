После финала культового сериала "Игра престолов" многие актеры не смогли справиться со стрессом. Так, например, британский актер Кит Харингтон, сыгравший в фильме главного персонажа Джона Сноу ушел в серьезный запой. Причем такой, что ему понадобилась помощь врачей.

Фото: GQ Australia

Актер проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной американской клинике для состоятельных клиентов. Об этом передают Page Six со ссылкой на собственные источники.

По уверению источников, актер находится в клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут уже месяц.

Резкое ухудшение состояния Харингтона было вызвано окончанием сериала "Игра престолов", в котором он снимался на протяжении нескольких лет. Источник утверждает, что завершение сериала "сильно ударило" по Харингтону.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото звезд сериала "Игра Престолов" с красной дорожки финального сезона.