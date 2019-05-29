В команде Владимира Зеленского решили не форсировать кадровую чистку в Генеральной прокуратуре. Председатель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказал мнение, что в нынешний состав Рады нет смысла вносить представление об отставке Юрия Луценко.

Напомним, что вчера генпрокурора жестко разнес глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас.

По мнению Разумкова, нардепы отказались поддерживать президентские законодательные инициативы, поэтому кадровые вопросы в Раде рассматриватся не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частично объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно ", - рассказал Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Луценко назвал гражданина Саакашвили предателем.