Сербская армия направила к границе с непризнанным Косово колонну с военным автомобилями. Об этом сообщила сербская радиостанция В92.

Отмечается, что колонна военных и оружия покинула казармы в сербском городе Кралево и движется в сторону населенного пункта Рашка на юге страны. Также в сторону зоны безопасности на административной границе с Косово также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии. Как отмечает издание, перед началом операции в казарму Кралево прибыл глава оборонного ведомства страны Александр Вулин.

До этого во вторник, 28 мая, косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности. После этого начались столкновения сербского населения с полицией непризнанной республики. Люди вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.

Как известно, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Республика была признана Францией, Великобританией, Италией, США и Канадой. При этом Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств считают Косово частью Сербии. По сербской конституции, территория Косово входит в страну как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Белград не контролирует регион.

Ранее сообщалось, что Косово готово отдать часть территории ради соглашения с Сербией.