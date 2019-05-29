Экс-замглавы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что гордится созданием ситуационной комнаты в АП с инфраструктурой, как в Белом доме США. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Это конкретная комната с возможностью подключения к открытым и закрытым источникам информации, объединять все информационное пространство, в котором работает президент с людьми, которые принимают решения", - говорит Шимкив.

На вопрос, кто входит в эту комнату, бывший заместитель главы АП отметил: "Ситуационная комната собирается в зависимости от тематики. Когда мы говорим об экономических вопросах, то это будет премьер, президент, будет министр экономики, министр финансов, далее в зависимости от элементов может быть приглашен председатель НБУ".

Также Шимкив объяснил, как она работает: "На многих различных экранах выводится информация. Вы сразу видите положение дел. Люди все обсуждают, а на экранах есть цифры, факты, оперативная информация и так далее. Это значительно увеличивает эффективность принятия решений... Может быть военный кабинет – это генштаб, министр обороны, глава СБУ".

По словам Шимкива, комнату построили с нуля: "И сеть, и защита, и обученные люди, и подготовка к кибератакам. Этого вообще не было".

Он отметил, что серверное оборудование собрано из нескольких источников: "Очень часто говорят - а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку "железа". Я спрашиваю, а где это? И оно стоит в Укртелекоме. Вам надо? Нет. Мы пишем запрос и нам передают. Супер, сервер уже нашли", – рассказал Шимкив.

"Потом НБУ уменьшал количество отделений, в них оставалось "железо". Мы спросили у Нацбанка, у вас там будет что-то? Да, будем раздавать, аукционы, пишите заявку. Мои ребята поехали, посмотрели, что там у них. Говорят – классно, вот это и это мы хотим взять. Можно? Можно. Государство все равно уже потратило средства. То есть мы искали, где только можно найти оборудования. А дальше специалисты все правильно собирали", – пояснил он.

Как сообщил Шимкив, ситуационная комната имеет надлежащий уровень защиты. "Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", – говорит он.

На вопрос, могут ли ее прослушать сотрудники СБУ или НАБУ, Шимкив отметил: "Если включается определенный уровень оборудования, то невозможно снять звук".

Ранее сообщалось, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и сервера с секретной информацией. Также мы писали, что у Порошенко объяснили, куда исчезла техника из ситуационной комнаты .