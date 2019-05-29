Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вышел из переговорного процесса с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе, так как команда президента Владимира Зеленского больше не нуждается в его услугах.

Об этом он сообщил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Вы знаете, первое хочу сказать о том, почему я сделал такое заявление. Я сделал такое заявление, потому что в моих услугах в данной ситуации команда Зеленского не нуждается. Господин глава Администрации заявил, что мы не видим Медведчука в переговорном процессе с Россией. Если бы мне задали вопрос до того, вижу ли я себя, как представителя не власти Украины, а этой команды в вопросах переговоров с Россией, я бы ответил то же, что отвечу сегодня. Я не могу сегодня вести переговоры от власти, я еще раз подчеркиваю, не от Украины, а от власти, которую представляет сегодня господин Зеленский, с Россией, в том числе с Донецком и Луганском. Потому что как же я могу вести переговоры от людей, которые должны меня уполномочить или предоставить концепцию или директивы для проведения переговоров, если я считаю, что Украина должна выполнить минские соглашения?" – сказал политик.

Кроме того, он сказал, что весь мир считает, что минские договоренности безальтернативны. Но при этом Зеленский и его команда уже дали понять, что их политическую часть выполнять не намерены.

"У господина Зеленского и у его команды, лично здесь у него и его команды, другая позиция и другая точка зрения. Особого статуса Донбасса, по их мнению, не может быть вообще. А я считаю, что это должен быть не просто особый статус, это должна быть автономия в составе Украины для Донбасса. Амнистии, по мнению Зеленского, не может быть. А это (амнистия и особый статус, - Прим.Ред.) два основополагающих из четырех пунктов политической части минских соглашений. Если команда Зеленского против прямых переговоров, то о чем я могу вести такие переговоры? Ни о чем. Поэтому я заявил и дал комментарий о том, что, естественно, я не могу представлять интересы этой власти, у которой свое видение и (видимо, мы это в ближайшее время узнаем) своя концепция по отношению к этому.

Более того, когда господин Зеленский лично (я буду это подчеркивать, чтобы не было здесь никакой путаницы, где команда Зеленского, а где сам Зеленский) говорит, что он считает, что общего у России и Украины осталась одна граница, то я с этим категорически не согласен и высказался по этому поводу. Нет, у нас, у украинцев, не у Зеленского и его команды, много общего с Россией: тысячелетняя история, славянские корни, православная вера, миллионы родственников, живущие в двух странах, победа в ВОВ и многое другое. А если его команда и лично он исходят из того, что у нас общая только граница, то, опять-таки, возвращаемся к ожиданиям: а как же он их будет реализовывать, эти ожидания, по миру, по прекращению боевых действий? И поэтому здесь это очень серьезный вопрос, это то, что требует объяснений и комментариев, потому что без этого мы не можем ни в коей мере двигаться. И я считаю, что при такой позиции я не могу представлять эти интересы", – сказал Медведчук.

Помимо этого Медведку сообщил, что главные ожидания от президента Украины Владимира Зеленского - мир и возврат пленных - откладываются.

"Безусловно, я, как человек серьезный, реальный, далек от мысли, что надо оценивать господина Зеленского за эти 8 дней и давать ему какие-то кардинальные или рациональные оценки его деятельности. Это было бы неправильно. В том числе и с позиции моей, с позиции человека – партия, которую я представляю, перешла к нему в оппозицию, 22 апреля, сразу после окончания второго тура. Мы заявили, что мы находимся к нему в оппозиции. Но, несмотря на это, давать какие-то полномасштабные и суперобъективные оценки я бы не стал. Первое, что я хочу сказать: ожидания, о которых я уже говорил, они не просто завышены, они космические. Ожидания наших людей по отношению к человеку, который занял главную должность в стране. И на эти ожидания большинство людей хотят получить ответ не сегодня вечером, не завтра утром, а вчера. И когда мы говорим: а что же люди, наши граждане Украины, хотят услышать? Обратимся к социологии: какие первоочередные задачи должен решить президент Зеленский? И эта социология была неделю тому назад, выступали представители центра "Социальный мониторинг", группы "Рейтинг", которые говорили о следующем. На первом месте: отмена неприкосновенности народных депутатов – это то, чего ждут граждане. Отмена неприкосновенности президента и судей. Первое – это где-то 58%. Там можно было давать несколько ответов по поводу ожидания", - сказал Медведчук.

Он напомнил, что наибольший процент украинцев ждет от Зеленского мирного урегулирования и прекращения боевых действий.

"На втором месте, почти 41% (40,9%) - президент Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Донецком, Луганском и с Москвой, по вопросу мира и прекращения боевых действий. Третье: президент Зеленский (38%), люди говорят, должен заняться непосредственно освобождением людей, находящихся и удерживаемых в Донецке, Луганске и в Российской Федерации. Вот я вам сформулировал картину того, что хотят большинство граждан Украины. Самое высокое ожидание у наших людей - около 80% наших граждан ждут от Зеленского мирного урегулирования и прекращения боевых действий", - сказал он.

"Второй вопрос: должен ли господин Зеленский, именно так звучит вопрос, разговаривать с лидерами Донецка и Луганска по вопросу мирного урегулирования на юго-востоке? 54,9% - за. И при этом, почему я так детально это характеризую, господин Зеленский говорит: я не согласен с особым статусом Донбасса. А это норма минских соглашений. Он говорит, что не согласен подписывать закон об амнистии граждан Украины, подчеркиваю – граждан Украины, находящихся на неконтролируемой территории. "Я" – он, утверждает о том, что он вообще переговоров с Россией вести не будет, когда ему задали вопрос журналисты. А его глава администрации пошел еще дальше. Он говорит: мы будем вести с Россией политику кнута и пряника. Можете себе представить: Россия, политика кнута и пряника. Я правда не знаю, где у Украины кнут и пряник. Не у Украины, а у команды Зеленского. И если все это сопоставить, проанализировать, то получается, что то, чего ждали и что является главным ожиданием – мир и прекращение боевых действий, возвращение наших людей, удерживаемых на Донбассе и в РФ, – оно отодвигается за горизонт. Не видно реальных шагов", - резюмировал он.

До этого сообщалось, что глава АП Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с РФ. Затем пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил его выход из переговорного процесса. Помимо этого, сам Медведчук рассказал, что не может представлять интересы новой власти Украины на переговорах с Москвой из-за позиции Зеленского по ряду принципиальных вопросов.