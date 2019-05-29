Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков возле Попасной Луганской области. Об сообщает 54-я отдельная механизированная бригада в Facebook.

Отмечается, что в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника.

"Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двоих военнослужащих противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие. К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как ранее сообщала "Страна", 14 мая на Донбассе в результате обстрелов погиб боец ООС, еще двое ранены.

Также мы писали, что в конце марта на Приазовье в результате вражеского обстрела погиб боец.