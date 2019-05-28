Немецкая рок-группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer (Иностранец - ред), снятый в Африке. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы и за три часа набрал более полумиллиона просмотров.

Клип, который снимался в Африке, вошел в безымянный альбом группы, вышедший 17 мая 2019 года. Действия в ролике разворачиваются в племени аборигенов, к которым музыканты приплывают на надувной лодке. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн в клипе танцует, рисует, охотится и признается в любви на русском.

Видео: YouTube/Rammstein Official

До этого сообщалось, что Rammstein опубликовали скандальный клип Stripped. Ранее из-за него группу обвиняли в нацизме.

Также мы писали, что Rammstein презентовали клип на песню Radio, где немки занимаются сексом с приемниками.