Украинская хоккейная лига впервые в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов "Звезды хоккейного года" сезона 2018/2019. Об этом пишет пресс-служба УХЛ.

Мероприятие прошло в киевском Freedom Hall, церемонию посетили более 250 человек, среди которых были известные украинские спортсмены и звезды шоу-бизнеса, журналисты, а также представители бизнеса.

Специальные выступления для гостей "Звезд хоккейного года" подготовили победитель проекта "Фабрика звезд-3", финалист шоу The Voice of Germany Стас Шуринс, а также победительница проекта "Шанс", обладательница Золотой звезды Аллы Пугачевой Наталья Валевская.

Провели церемонию вручения наград ринг-анонсер канала "2+2", радио-ведущий утреннего "Овсянка-шоу" Андрей Астахов и ведущая канала XSPORT Марина Машкина.

В 25 номинациях за главные призы боролись больше 40 участников, а лучших определяло экспертное жюри, куда помимо легендарных украинских хоккеистов и хоккейных функционеров вошли две спортивные редакции.

Полный список победителей церемонии "Звезды хоккейного года" выглядит таким образом:

Лучший вратарь – Олег Петров ("Днепр");

Лучший защитник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");

Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Донбасс");

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев ("Кременчук");

Лучший тренер – Сергей Витер ("Донбасс");

Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко ("Кременчук");

Лучший новичок – Денис Бородай ("Белый Барс");

Джентельмен на льду – Алексей Красильников ("Кременчук");

Лучший легионер – Илья Коренчук ("Донбасс");

Номинация "Золотая шайба" – Артем Пуголовкин ("Донбасс");

Номинация "Золотая клюшка" – Олег Петров ("Днепр");

Номинация "Золотой свисток" – Александр Батезатов;

Номинация "За верность игре" – Виктор Захаров ("Донбасс"), Валерий Середенко ( МХК "Динамо"), Андрей Хапков ("Ледяные Волки"), Владимир Чердак (МХК "Динамо");

Номинация работа вне льда – ХК "Донбасс";

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев ("Днепр");

Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов ("Тыхы", Польша);

Лучший игрок чемпионата Украины по хоккею среди женщин – Дарья Цимеренко ("Украиночка");

Лучшая пресс-служба – ХК "Донбасс";

Номинация "За подготовку кадрового резерва" – "Белый Барс";

Лучшие журналисты, освещающие украинский хоккей – Алексей Дышленко (сайт Segodnya.ua), Андрей Ковальский (телеканал ICTV), Александр Сукманский (телеканал XSPORT), Андрей Твердохлеб ("Чемпион").

Также отдельными наградами в номинации "За вклад в развитие хоккея" были отмечены президенты клубов УХЛ и титульный партнер Лиги. Свои заслуженные призы получили – Константин Ефименко, Борис Колесников, Сергей Мазур, Владислав Мангер и представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра.

"Я рад, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. В украинском хоккее еще не было подобных церемоний, но я уверен, что делать подобное нужно в конце каждого сезона. Очень приятно, когда твои труды и старания оценивают по заслугам, награждают. Именно поэтому мы решили перенять опыт других видов спорта и топовых

хоккейных лиг по всему миру, и отметить лучших из лучших в минувшем сезоне", - поделился впечатлениями генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.

Больше фото с церемонии можно посмотреть в фотоальбоме на сайте УХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский дал гражданство российскому спортсмену ХК "Донбасс" Александру Костикову.

Также мы рассказывали, что 26 мая сборная Финляндии обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею.