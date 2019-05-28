Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Александр Данилюк показал ситуационную комнату в Администрации президента, однако главный ситуационный центр СНБО, в котором находится соответствующее оборудование, работает в штатном режиме и охраняется. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работает в штатном режиме", - написал Турчинов.

Скриншот: Facebook/Олександр Турчинов

Как писала "Страна", новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

До этого экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что в АП существует ситуационная комната, где проходят важные совещания, и она имеет надлежащий уровень защиты совершенно секретного разговора. "Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", - сказал Шимкив.