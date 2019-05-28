Во вторник, 28 мая, в Киеве из зданий больниц, родильных домов, супермаркетов и родильных домов. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники, это связано с уведомлением о минированиях, которое пришло около 20:15.

"Минер" решил сообщить о наличии взрывчатки не только в супермаркетах, как это делалось ранее. В список попали жилые дома, супермаркеты "АТБ", "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", а также городские больницы и жилые дома.

Издание опубликовало полный список адресов (с сохранением правописания заявителя):

1.УЛИЦА СИМОНА ПЕТЛЮРЫ 32

2. ПРОСПЕКТ Николая БАЖАНА 1Е

3. УЛИЦА СИКОРСКОГО 1

4. УЛИЦА ВИКЕНТИЯ ХВОЙКИ 15/15/6

5. УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 26 Ж

6. УЛИЦА БУЛЬВАР ДРУЖБЫ НАРОДОВ 14/16

7. УЛИЦЕ МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ 3

8. УЛИЦЕ НИКОЛАЯ ЗАКРЕВСКОГО 95А

9. УЛИЦЕ ДРАГОМОНОВА 9

10. УЛИЦЕ ПЛАТОНА МАЙБОРОДЫ 32

11. УЛИЦЕ МАРШАЛА КОНЕВА 8

12. УЛИЦЕ СТЕПАНА БЕНДЕРЫ 6

13. УЛИЦЕ ОГОРОДНОЙ 13

14. УЛИЦЕ КУТУЗОВА

СЕРИЯ ВЗРЫВОВ ПРОИЗОЙДЕТ В БОЛЬНИЦАХ КИЕВА ПО АДРЕСАМ

1. БОЛЬНИЦЕ НА ВОЛЫНСКА 21,

2. БОЛЬНИЦЕ НА ДИМИЕВСКАЯ 5А,

3. БОЛЬНИЦЕ НА КИРИЛОВСКАЯ 103,

4. БОЛЬНИЦЕ НА БРАТИСЛАВСКОЙ 3,

5. БОЛЬНИЦЕ НА ЕВГЕНИЯ КОНОВАЛЬЦА 34А

6. КИЕВСКИЙ ГОР РОДИЛЬНЫЙ ДОМ √7

7. РОДИЛЬНЫЙ ДОМ √3

8. ПЕРЕНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

9. РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ √5

10. РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ √6

11. ДОМ МАТЕРИ

СЕРИЯ ВЗРЫВОВ ПРОИЗОЙДЕТ В ГИПЕРМАРКЕТАХ АШАН, АТБ, СЕЛЬПО

Ранее "Страна" рассказывала, что в день сдачи экзамена ВНО в Запорожье заминировали три университета.

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