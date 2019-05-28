Во Львове депутаты собираются направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не разговаривать на русском языке во время публичных выступлений, комментариев и интервью. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Депутаты облсовета проголосовали за обращение к Зеленскому по недопущению игнорирования статуса государственного языка и использованию его в профессиональной деятельности. В обращении отмечается, что часть публичных речей "выполняется без соблюдения законодательства", поэтому это "нарушает права граждан на получение информации и ее понимание".

"Положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т. п. органов государственной власти, представительского и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления. Решение Конституционного суда Украины является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

Также депутаты отметили, что русский язык является языком страны-агрессора, поэтому необходимо исключить его из употребления в публичной сфере.

Как сообщала "Страна",что на сайте Рады появилась петиция с требованием отменить языковой закон.

Также мы писали о том, что Зеленский после встречи с участниками миссии заявил, что продолжит сотрудничество с МВФ.