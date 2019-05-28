Украина собирается договорится о введении безвизового режима с Мексикой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента консульской службы Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook.

Отмечается, что 28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.

Фото: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України

В результате переговоров стороны отметили высокий уровень сотрудничества и отсутствие проблем в миграционной сфере. Кроме того, в департаменте отметили, что достигнутые во время переговоров договоренности позволяют решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран.

Скриншот: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України

Ранее сообщалось, что в день рождения безвиза украинский дипломат рассказал об интересной беседе с немецким пограничником.

Также мы писали, что Украина намерена договориться о безвизе со страной, билет в которую стоит от $1000.