Мексика может отменить визы для украинцев
Украина собирается договорится о введении безвизового режима с Мексикой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента консульской службы Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook.
Отмечается, что 28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.
Фото: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України
В результате переговоров стороны отметили высокий уровень сотрудничества и отсутствие проблем в миграционной сфере. Кроме того, в департаменте отметили, что достигнутые во время переговоров договоренности позволяют решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран.
Скриншот: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України
Ранее сообщалось, что в день рождения безвиза украинский дипломат рассказал об интересной беседе с немецким пограничником.
Также мы писали, что Украина намерена договориться о безвизе со страной, билет в которую стоит от $1000.