В Днепропетровской области автобус со школьниками угодил в ДТП. Об этом сообщает сайт местной полиции.

Авария произошла 28 мая в 17:00 на автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье" в районе с. Каменные. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом, совершил столкновение с автомобилем DAF. Всех детей доставили в больницу Днепра. Два школьника получили переломы руки и ключицы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки.

Также мы писали, что в Украине решили ввести учет ДТП, а также анализировать их причины.