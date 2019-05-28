Бывший глава Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Раду после своего возвращения в Украину. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - рассказал Разумков.

По словам Разумкова, такие вопросы четко регулируются законодательством Украины: "А прием или не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами, в том числе".

Напомним, что сегодня глава Украины Владимир Зеленский отменил решение экс-президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

Также сообщалось, что представители партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в среду, 29 мая, в 17:00 собираются встречать Саакашвили в Международном аэропорту "Борисполь".