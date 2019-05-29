Полиция Одессы сообщила о минировании аэропорта, вокзала, больниц и других объектов. Проверкой информации о заложенной взрывчатке занимаются специалисты-взрывотехники и другие сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службы Нацполиции Одессы в Facebook.

"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, Международного аэропорта "Одесса" и маршрутного транспорта. Для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники ГосЧС", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Поліція Одеської області

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