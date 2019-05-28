В Италии состоялись частичные административные выборы. В ходе избирательной кампании в одном из городов наибольшее количество голосов получил 40-летний адвокат по уголовным делам и трансгендер Джанмарко Негри. Об этом сообщает РИА Новости.

Он смог получить около 40% голосов избирателей в небольшом городе Тромелло североитальянской области Ломбардия.

Сообщается, что после рождения родители дали ему имя Мария, однако во время предвыборной кампании он рассказал, что всегда ощущал себя мужчиной и сменил пол четыре года назад.

Джанмарко Негри

Нового мэра Тромелло, который активно защищает права сексуальных меньшинств, уже поздравил с победой представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо. По его словам, избрание мэром трансгендера поможет создать "более инклюзивную и свободную Италию".

Ранее сообщалось, что в шоу "Мисс Вселенная" впервые в истории будет участвовать трансгендер.

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