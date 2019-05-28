Матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" могут перенести на другую дату. Об этом сообщает Игорь Цыганык в эфире "Циганик Live" на FootballHub.

Встреча запланирована на 21 июля в Одессе. В этот же день в Украине пройдут парламентские выборы. По словам Цыганыка, сейчас решается, смогут ли правоохранительные органы гарантировать безопасность одновременно и на матче, и на выборах.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира и вышла в 1/8. Команда Александра Петракова одолела США (2:1) и минимально выиграла у Катара (1:0).

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