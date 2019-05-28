В течение последних двух лет сало в Украине выросло в цене практически на 70%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что к этому привел дефицит на внутреннем рынке и связанная с ним необходимость импорта.

Так, в апреле 2017 года килограмм сала стоил 44,6 гривни, а в апреле 2019-го — 75,7 гривни. При этом средняя стоимость свинины за это же время выросла на 37 процентов: с 84,6 до 116,1 гривни за килограмм.

В числе причин власти указывают инфляцию и эпидемию африканской чумы свиней (АЧС). "Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в пять раз", — приводятся слова депутата Верховной Рады Сергея Тригубенко.

Ранее сообщалось, что цены на продукты ставят рекорд. Капуста за год подорожала на 66%, а сало - на 47%.

Также мы писали, что всего за год морковь в Украине подорожала почти в три раза, а сало почти в половину.