Всю технику из ситуационной комнаты президента в АП арендовали за счет экс-президента Петра Порошенко и вернули арендодателю. Об этом бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована за счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал Цеголко. По его словам, никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только онлайн.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - резюмировал Цеголко.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Напомним, что сегодня секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты АП всех мониторов и серверов, где "хранилась секретная информация".

До этого экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что в АП существует ситуационная комната, где проходят важные совещания, и она имеет надлежащий уровень защиты совершенно секретного разговора. "Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", - сказал Шимкив.