Антимонопольной комитет Украины открыл дело по действиям Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по угольной формуле Роттердам+, сообщают Наші Гроші.

В частности, госуполномоченная АМКУ Мария Нижник вынесла постановление о начале рассмотрения дела об антиконкурентных действиях НКРЭКУ. В постановлении Нижник ссылается на данные НАБУ, предоставленные в апреле. В частности, бюро выявило признаки негативных последствий от действий Нацкомиссии из-за внедрения формулы Роттердам+ в 2016 году. В НАБУ расценили эти действия комиссии как антиконкурентные.

По версии НАБУ, комиссия на протяжении 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой ОРЦ с нарушением алгоритма, вручную корректируя прогнозируемую оптово-рыночную цену за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

Уполномоченная АМКУ отметила, что эти действия комиссии будут иметь более негативное влияние на конкуренцию после введения полномасштабного рынка электроэнергии. Также в распоряжении Нижник ссылается на письма "Энергоатома", в которых компания заявляла об ущемление прав из-за действий НКРЭКУ по формуле Роттердам+.

Напомним, с конца апреля 2016 года в основу определения тарифа для электроэнергии ТЭС цена угля закладывалась как импортная по формуле "Роттердам+" (стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину). Однако, расходы на покупку угля по такой стоимости оказались велики, а сама схема предоставляла возможность для коррупции, поэтому ее отменили.

Напомним, что советник Зеленского пообещал, что Роттердам+ больше не будет.

Также мы писали о том, что Сытник заявил, что НАБУ вышло на финишную прямую расследования по делу Роттердам+. В апреле 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за "Роттердам +". При этом НКРЭКУ скрывало от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.