Новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук будет отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ и хочет "защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года". Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник. Он отметил, что намерен "защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года"

Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло". Он также выразил уверенность в проукраинской позиций команды президента Украины.

Скриншот: facebook.com/Олексій Гончарук

Гончарук – юрист, адвокат, раньше состоял в партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования".

Напомним, что департамент инфорполитики АП возглавит женщина, работающая топ-менеджером "Квартала 95".

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