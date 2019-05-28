Евросоюз предложил Украине программу макрофинансовой помощи, по которой Киев получит 500 млн евро долгосрочного займа на выгодных условиях. Однако для получения следующего транша страна должна принять среднесрочный план реформирования Таможенной и Налоговой служб, а также ввести автоматическую проверку е-деклараций.

Об этом заявил гендиректор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон на совместном с директором департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом брифинге по итогам встреч с властями, передают Українські Новини.

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - заявил представитель Еврокомиссии.

В то же время Даниельсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил в разговоре с "Европейской правдой", что он проговаривался на нескольких встречах.

"В этот раз для получения следующего транша была определена необходимость принятия закона, который касается борьбы с отмыванием средств, и закона, который касается автоматизированных экономических операторов. Еще одно условие - функционирование системы автоматической проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и выполнение закона о рынке электрической энергии",- сказал он.

Стоит отметить, что система проверки электронных деклараций уже давно является требованием со стороны Евросоюза, однако Украина длительное время не выполняет его, несмотря на собственные многократные обещания.

Также Даниельсон подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.

Напомним, что в Европейском совете в июне прошлого года окончательно утвердили четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Украина получала от Еврокомиссии первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Также "Страна" писала о том, почему Украина может не получить очередной транш от Фонда и что будет тогда с гривней.