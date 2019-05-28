Сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, пишет сайт президента.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на принятие решения о роспуске Верховной Рады повлияло несколько факторов. "Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения", - сказал он.

Президент также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. "На этой неделе мы обязательно направим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский. - Очередные выборы должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы получили бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом".

Председатель Национального банка Яков Смолий, который был на встрече, подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. "До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул Яков Смолий.

Со своей стороны, представители Международного валютного фонда засвидетельствовали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ. Текущая программа сотрудничества Stand-by была предоставлена Украине для поддержки макрофинансовой стабильности в год выборов - президентских и парламентских.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране. Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Отличия от фильма

Стоит отметить, что в сериале "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл президента Украины, главный персонаж Василий Голобородько откровенно посылал Международный валютный фонд.

МВФ предлагал Украине кредит на двух условиях: строительство хранилища ядерных отходов и допуска западных компаний для добычи сланцевого газа.

Взамен чиновники фонда обещали "слуге народа" откат в сумме трех процентов от займа. Но Голобородько гневно отказался, заявив, что МВФ может "идти в ж@пу".

Еще в декабре, до "каминг-аута" с президентством, Зеленский в более мягкой форме повторял тезисы Голобородько. Он говорил, что договоры с Фондом будут пересмотрены, чтобы уменьшить проценты по кредитам. А те, кто эти договоры заключал, должны будут "вернуть разницу".

Напомним, что по словам Данилюка Киев и МВФ готовят новую программу фонда для Украины.

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