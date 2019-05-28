Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк впервые показал на видео знаменитую ситуационную комнату в Администрации президента, и заявил об исчезновении из нее всех мониторов и серверов, где хранилась секретная информация. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Данилюк показал пустую комнату, в которой, как он отметил, еще месяц назад находились два больших монитора, которые были присоединены к серверам в соседнем помещении.

"Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла "цивилизованная" передача власти в Украине - остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, где использовалась информация с секретных источников. Информация попадала из защищенных каналов связи в эту комнату", - рассказал глава СНБО.

По его словам, эта секретная информация хранилась на специальных серверах в том же помещении, однако теперь их там нет. Остался только шнур, который соединял один из мониторов с серверами.

Ранее экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что в АП существует ситуационная комната, где проходят важные совещания, и она имеет надлежащий уровень защиты совершенно секретного разговора.

"Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", - сказал Шимкив.

Он добавил, что если там включается определенный уровень оборудования, то невозможно снять звук и ее не может прослушивать ни Служба безопасности ни детективы Национального антикоррупционного бюро.

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