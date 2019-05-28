Экс-начальник Генштаба Владимир Замана предполагает, что его уголовное преследование связано с тем, что он является свидетелем того, как 1 марта 2014 года ВСУ начали операцию по разблокированию Крыма, однако по приказу ее прекратили в тот же день. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

"1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей. Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - сказал Замана.

Также он добавил, что официальных документов по этому поводу не видел, но об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в операции. Замана отказался ответить на вопрос, кто из украинских политиков дал команду прекратить операцию по освобождению Крыма.

Напомним, что экс-глава Генштаба ВСУ Замана опроверг обвинения в сговоре с Януковичем.

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