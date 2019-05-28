Руководитель консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас раскритиковал генпрокурора Юрия Луценко за то, что тот публикует на своей странице в Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. Об этом Кястутис Ланчинскас сказал в интервью Европейской правде.

"А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор", - заявил европейский политик. И добавил: "Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием".

Напомним, что генпрокурор Луценко назвал гражданина Саакашвили предателем.

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