Задолженность по выплате зарплаты в Украине в апреле 2019 года увеличилась на 6,2%. К 1 мая 2019 года она составила 2,615 млрд гривен. Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстате) во вторник, 28 мая.

По официальным данным, в апреле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий в Украине увеличилась к 1 мая на 10,6% - до 1,416 млрд грн.

При этом в Госстате отмечают сокращение задолженности по заработной плате в апреле 2019 года в Хмельницкой (на 14,2%), Житомирской (на 2,6%), Полтавской (на 2,2%) и Николаевской (на 0,9%) областях.

Рост задолженности по выплате зарплаты в апреле наблюдался во Львовской (на 75,3%), Черновицкой (на 49%), Херсонской (на 18,1%), Тернопольской (на 17,2%), Днепропетровской (на 13,3%), Винницкой (на 10,9%), Закарпатской (на 8,1%), Черниговской (на 7,7%), Донецкой (на 6,9%), Черкасской (на 5,7%), Сумской (на 4,9%), Запорожской (на 3,6%), Одесской (на 3,3%), Харьковской (на 3,2%), Ривненской (на 2,1%), Луганской (на 2%) областях и г.Киеве (на 10,3%).

Статистическое ведомство уточняет, что в отраслевом разрезе в апреле-2019 задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 10,8% (до 8,59 млн грн); временного размещения и организации питания – на 10,5% (до 0,365 млн грн); строительстве – на 3,1% (до 70,07 млн грн); в деревообрабатывающей промышленности - на 2,5% (до 13,948 млн грн), химической промышленности - на 2,2% (до 80,904 млн грн) и производстве пищевых продуктов – на 0,8% (до 92,317 млн грн).

В то же время возросла задолженность в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - почти в 2 раза (до 1,85 млн грн); информации и телекоммуникаций – на 50,7% (до 5,92 млн грн); здравоохранении – на 21% (до 13,62 млн грн); образовании – на 18,2% (до 7,61 млн грн); в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 14,7% (до 526,129 млн грн); профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,9% (до 128,76 млн грн); текстильном производстве – на 10,7% (до 6,027 млн грн); сельском хозяйстве – на 9,5% (до 21,85 млн грн); в сфере жилкомуслуг – на 8,9% (до 113,69 млн грн); в машиностроении – на 5% (до 943,93 млн грн); производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 4,9% (до 30,326 млн грн); в сфере оптовой и розничной торговли – на 4,3% (до 43,96 млн грн); операций с недвижимостью – на 2,8% (до 57,98 млн грн); финансовой и страховой деятельности – на 2,3% (до 18,34 млн грн); транспорта – на 1,7% (до 177,51 млн грн); госуправления и обороны, обязательного социального страхования – на 1,2% (до 3,79 млн грн).

Как сообщала "Страна", средняя зарплата в Украине в марте составила 8814 гривен 84 коп. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины от 15 мая.

Напомним, что в Киеве вырастут тарифы на воду.